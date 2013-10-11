Завтра в Україні до +23

Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Вночі та вранці у південній та західній частині місцями туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 5-10° тепла, на півдні Криму до 12°; вдень 12-17°, у Криму та на Закарпатті місцями 20-23°.

У Києві та області у суботу - без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 12-17°, у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 14-16°.