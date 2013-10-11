Омбудсмен опікується забезпеченням прав у психіатричних закладах

Уповноважений з прав людини Валерія Лутковська звернулася з поданням до прем’єр-міністра України Миколи Азарова щодо забезпечення прав громадян при застосуванні статті 508 КПК, а саме при поміщенні особи до психіатричного закладу в умовах, що виключають її небезпечну поведінку.

Про це УНІАН повідомили в Секретаріаті Уповноваженого з прав людини.

У поданні зазначено, що відповідно до ст. 101 Конституції України, Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» Уповноваженим здійснюється системний моніторинг стану дотримання прав і законних інтересів осіб, до яких застосовано запобіжні заходи у вигляді, зокрема, поміщення до психіатричного закладу.

“Поміщення особи до психіатричного закладу в умовах, що виключають її небезпечну поведінку, є видом запобіжного заходу, який було запроваджено новим Кримінальним процесуальним кодексом України (п. 2 частини першої ст. 508). Варто зазначити, що правова норма, яка передбачає цей вид запобіжного заходу, не узгоджується з іншими законодавчими актами”, - заявляє омбудсмен.

Так, за поясненням Лутковської, Законом України «Про психіатричну допомогу» передбачається не поміщення, а «госпіталізація особи до психіатричного закладу» з вичерпним переліком підстав для цього, серед яких відсутнє застосування зазначеного виду запобіжного заходу (ст. 13). Відсутність чіткого порядку застосування ст. 508 КПК призводить і до того, що утримання таких осіб, а також організація відповідних заходів безпеки під час перебування їх у медичному закладі, здійснюється персоналом медичних установ на власний розсуд, що, в свою чергу, створює підґрунтя для порушень прав і свобод, як пацієнтів, так і працівників.

Крім того, законом не визначено, які саме умови можна вважати такими, що «виключають небезпечну поведінку» зазначених осіб, наголосила Лутковська.

“Викладені факти свідчать про нагальну потребу у розробці Порядку виконання запобіжних заходів у вигляді передання особи на піклування опікунам, близьким родичам чи членам сім’ї з обов’язковим лікарським наглядом і поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають її небезпечну поведінку”, - зазначила вона.

Зважаючи на це, Уповноважений пропонує створити робочу групу з числа фахівців Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Державної пенітенціарної служби України із залученням за згодою представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних i кримінальних справ, Українського науково-дослідного інституту соціальної i судової психіатрії та наркології, а також громадськості з метою розробки Порядку виконання запобіжних заходів у вигляді передання особи на піклування опікунам, близьким родичам чи членам сім’ї з обов’язковим лікарським наглядом і поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають її небезпечну поведінку, відповідно до міжнародних стандартів забезпечення прав та свобод осіб з психічними розладами.