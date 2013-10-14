Санітарно-епідеміологічній службі України - 90 років
09:54, 14 жовтня 2013Країна
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Медиків привітав Президент
Президент України Віктор Янукович привітав медиків із 90-річчям з дня заснування санітарно-епідеміологічної служби.
Текст привітання розміщено на офіційному сайті глави держави.
За словами Президента, санітарна служба відіграє важливу роль у процесі розпочатої модернізації системи охорони здоров`я.
"Вирішуючи складні та багатогранні завдання із забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення, ви продовжуєте високо нести професійне звання санітарного лікаря. Ціную вашу самовіддану працю, професіоналізм і готовність прийти на допомогу", - наголосив Янукович, звертаючись до персоналу СЕС.
Він побажав медикам міцного здоров`я, щастя, добробуту та нових звершень на благо народу України.
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