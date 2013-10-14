Санітарно-епідеміологічній службі України - 90 років

Президент України Віктор Янукович привітав медиків із 90-річчям з дня заснування санітарно-епідеміологічної служби.

Текст привітання розміщено на офіційному сайті глави держави.

За словами Президента, санітарна служба відіграє важливу роль у процесі розпочатої модернізації системи охорони здоров`я.

"Вирішуючи складні та багатогранні завдання із забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення, ви продовжуєте високо нести професійне звання санітарного лікаря. Ціную вашу самовіддану працю, професіоналізм і готовність прийти на допомогу", - наголосив Янукович, звертаючись до персоналу СЕС.

Він побажав медикам міцного здоров`я, щастя, добробуту та нових звершень на благо народу України.