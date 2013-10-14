В Україні заборонять мийні засоби на основі фосфатів

Кабінет міністрів України 9 жовтня схвалив проект закону про поступове виведення з ринку України миючих засобів на основі фосфатів, повідомляється на Урядовому порталі.

Згідно з повідомленням, розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі законопроект передбачає введення обмежень на вміст фосфатів у синтетичних миючих засобах і товарах побутової хімії, зокрема, з 1 січня 2014 року - на 17%; з 1 січня 2016-го - на 10%; з 1 січня 2019-го - на 5% і з 1 січня 2021 року на 0,7%. Також передбачена відповідальність за порушення вимог закону у вигляді штрафу у розмірі 200% вартості виготовленої або імпортованої продукції (за оптово-відпускними цінами).

«Впровадження цього проекту Закону сприятиме поетапному переходу вітчизняних виробників синтетичних миючих засобів на малофосфатні і безфосфатні технології. Переваги очевидні: посилення захисту здоров`я громадян, забезпечення охорони навколишнього природного середовища, скорочення витрат на очищення водних об`єктів, можливість реалізації продукції на європейському ринку згідно з діючим в ЄС стандартам», - наводяться в повідомленні слова першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Анатолія Максюти.

Як свідчить статистика, протягом 2012 року у басейн річки Дніпро було скинуто 2482 тонни фосфатів, у Чорне море - 851 тонна. При цьому наявні очисні споруди не розраховані на великі об`єми очищення стічних вод, що містять фосфати, а їх модернізація вимагає виділення значних фінансових ресурсів. Зокрема, реконструкція тільки Бортницької станції аерації вимагає близько 5 млрд грн інвестицій.

У повідомленні наголошується, що Італія, Австрія, Південно-Африканська Республіка, Корея, Голландія, Норвегія, Німеччина, Канада, США і Японія добровільно відмовилися від застосування у побуті миючих засобів на основі фосфатів. Для країн ЄС Регламентом Європейського Парламенту і Ради ЄС «Про миючі засоби» у 2013 році встановлені жорсткі обмеження щодо використання фосфатних пральних порошків і миючих засобів. Водночас заборонені в країнах ЄС миючі засоби потрапляють на ринок України, ставлячи під загрозу екологічну безпеку держави і здоров`я населення.

Також повідомляється, що проект Закону узгоджено з усіма зацікавленими міністерствами і відомствами, підтримано Асоціацією хіміків України, профільними науковими організаціями, громадськими екологічними організаціями.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня 2013 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроект «Про державне регулювання у сфері миючих засобів», яким пропонується запровадити обмеження щодо виробництва, використання, ввезення до України миючих засобів на основі фосфатів. Авторами даного законопроекту є народні депутати з фракцій Партії регіонів, «Батьківщина» і «УДАР».