Як відрізнити кашлюк від ГРЗ

Кашлюк - інфекція, що вражає дихальну систему і супроводжується нападоподібним кашлем.

Напади кашлю при коклюшу практично неможливо зупинити ні медикаментозно, ні за допомогою процедур або маніпуляцій.

Збудник захворювання - коклюшна паличка.

В основному на коклюш хворіють діти і підлітки, проте це частково пов`язано з тим, що дорослим свого часу робилося щеплення від коклюшу, а щеплені хворіють рідко.

Якщо людина, щеплена від коклюшу, все ж на нього захворіє - то розгорнутої симптоматики коклюшу не буде. Буде схоже на звичайне вірусне захворювання, і заразитися від такого носія можна запросто.

Ніяких обмежень за віком захворювання немає. Захворіти можна відразу, ще в пологовому будинку. Джерело інфекції при коклюшу - тільки хвора людина.

Важливо запам`ятати: збудники різних інфекцій при кашлі літають максимум метра на три. Тому корисно тримати дистанцію з людьми, що активно кашляють.

Симптоми коклюшу:

Перші сім - десять днів захворювання все дуже схоже на звичайний респіраторний вірус: нежить, чхання, помірне підвищення температури.

Відмінністю від звичайного вірусу служить тільки кашель. Крім того, що він навіть на ранніх етапах розвитку захворювання нападоподібний, на кашель не діють протикашльові засоби.

Наступні два тижні коклюш проявляє себе в усій красі: постійні напади кашлю з виділенням в`язкої мокроти. Під час нападу обличчя може ставати червоним, очі наливаються кров`ю.

Постійний кашель може призвести до кровохаркання і крововиливів склер ока. Особливо небезпечні ці напади для маленьких дітей. Напад кашлю при коклюшу може призвести до зупинки дихання. Вкрай важливо постійно чергувати поруч з хворою дитиною.

Навіть якщо лікар правильно підібрав антибіотик і ви вбили паличку коклюшу, захворювання ще довго буде турбувати.

Напади кашлю можуть тривати до трьох місяців.

Кількість приступів кашлю може доходити до п`ятдесяти на добу. Згодом при захворюваннях дихальної системи і навіть при звичайній застуді напади кашлю можуть повертатися. Це не є ознакою повторного захворювання, а просто залишкові явища вже перенесеного.

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