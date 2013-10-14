Держава посилює підтримку сімей з прийомними дітьми

Держава працює над посиленням соціальної підтримки сімей з новонародженими дітьми і родин, які беруть дітей на виховання з дитячих будинків.

Про це заявив Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з жінками - Героями України, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Янукович зазначив, що за останні роки було значно збільшено одноразову допомогу при народженні першої, другої та третьої дитини - до 26, 59 та 155 тис. грн відповідно. За його словами, спостерігається постійна тенденція до зростання таких виплат.

За словами Президента, держава створює всі умови для громадян, які беруть дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання у свої сім’ї.

«Тут ми пішли іншим шляхом - створити такі мотивації для людей, щоб люди забирали дітей у сім’ї і дитячі будинки сімейного типу. У нас уже таких дитячих будинків дуже багато в різних регіонах України», - сказав глава держави.

Як зазначив Янукович, завдяки такому підходу вдалося зменшити кількість дітей, яких виховували в інтернатах.