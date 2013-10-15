Ознаки гіпертонічного кризу

Гіпертонічний криз - стан, що виникає на тлі різкого підвищення артеріальний тиску.

Саме гіпертонічний криз є основною причиною виклику карети швидкої допомоги. Цей стан справді вимагає термінової госпіталізації, тому що гіпертонічний криз досить швидко може привести до інсульту, інфаркту, набряку мозку, набряку легенів і багатьох інших сумних наслідків.

У більшості розвинених країн світу такого діагнозу, проте, немає. Пов`язано це з тим, що гіпертонічний криз - це, як правило, наслідки запущеної артеріальної гіпертензії, і розвивається у неуважних до свого здоров`я пацієнтів.

Існує кілька симптомів, що відрізняють гіпертонічний криз від інших патологій:

Різке підвищення артеріального тиску є характерною ознакою гіпертонічного кризу, але сам факт вимірювання тиску свідчить про те, що людина стежить за своїм здоров`ям і до кризу не доведе.

У багатьох випадках жертва кризу не помічає стрибка тиску або не надає цьому значення.

Сильний біль в голові. Біль пульсує, з`являються розлади зору - «мушки».

Можлива нудота, аж до блювоти. Блювота, як правило, разова.

Ці ознаки сигналізують про порушення кровопостачання мозку через високий тиск крові.

Кидає в жар, швидко розвивається пітливість.

Дуже характерним вважається відчуття холоду, тремтіння.

Досить часто проявляється «гусяча шкіра».

Підвищений тиск у легенях викликає задишку, аж до задухи. До набряку легенів при своєчасному виклику швидкої зазвичай не доходить, зате на тлі задишки часто розвивається наступний симптом:

Панічна атака. Хочеться кудись бігти, когось кликати, розвивається паніка. Страх смерті в цьому випадку такий сильний, що людина може нашкодити собі сама: впасти, вдаритися об предмет, вдавитися. У цьому випадку необхідно заспокоїтися, сісти на стілець (обличчям до спинки стільця), покласти лікті на спинку і спокійно дихати. Бажано, щоб швидка вже була викликана.

Біль у серці.

Слабкість у руках і ногах.

Гіпертонічний криз - останнє попередження організму перед інвалідизуючими станами.

У середині минулого століття після гіпертонічного кризу жили, за статистикою, не більш двох-трьох років. Лікування гіпертензії і довічний прийом препаратів від тиску - обов`язкові.

Не ризикуй здоров`ям, проконсультуйся у кардіолога.

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