Кожна дитина в Україні має реалізуватися - Янукович

Реформа у сфері освіти покликана створити всі умови для реалізації дітей, їхнього наукового і творчого потенціалу, переконаний Президент України Віктор Янукович.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав під час зустрічі з жінками - Героями України.

«Коли ми кажемо про модернізацію чи про реформи, це означає, що ми повинні вже виховувати зовсім нове покоління, яке повинно себе вже бачити в майбутньому. Ми повинні створити для них всі умови, щоб вони мали можливість себе розкрити: по-перше, отримати освіту і, по-друге, показати свої здібності», - сказав Янукович.

Він наголосив на необхідності комп’ютеризації навчальних закладів, модернізації навчального процесу, застосування в ньому новітніх технологій. «Це зовсім інший підхід. Інформаційні технології сьогодні такого рівня, що вони дають зовсім інший рівень освіти», - зазначив Президент.

Прикладом позитивного досвіду він вважає реалізацію програми «Відкритий світ», котра нині впроваджується як пілотна у 54 школах. За його словами, проект планується до реалізації в усіх навчальних закладах держави до кінця 2015 року. Янукович висловив сподівання, що цей процес буде завершено вже у 2014 році.

Говорячи про належну організацію навчального процесу, Янукович акцентував увагу на завершенні програми «Шкільний автобус».