ВООЗ проведе в Україні моніторинг щодо поліомієліту

До України прибули експерти Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я для проведення експрес-оцінки епідеміологічного нагляду за поліомієлітом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Як зазначається в повідомленні, з міжнародними експертами-епідеміологами зустрівся перший заступник міністра охорони здоров’я України Олександр Качур.

Він запевнив, що МОЗ підтримує основи політики Всесвітньої організації охорони здоров’я та вживає усіх необхідних заходів, які спрямовані на реалізацію програми з підтримки вільного від поліомієліту статусу України.

«На сьогодні напрацьовано необхідну нормативну базу. Актуалізовано склад Національного сертифікаційного комітету України з ліквідації поліомієліту. Зараз заклади охорони здоров’я забезпечені в достатній кількості вакцинами для проведення щеплень від поліомієліту відповідно до Національного календаря щеплень», – сказав Качур.

За даними МОЗ, впродовж трьох днів у п’яти регіонах – Києві, Одеській, Львівській, Черкаській, Сумській областях – міжнародні та українські фахівці проведуть детальний аналіз та моніторинг епідситуації. По завершенні роботи місії експерти нададуть рекомендації для удосконалення системи епіднагляду за поліомієлітом в Україні, зазначили в міністерстві.