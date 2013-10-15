Янукович наголошує на постійному вдосконаленні медицини

09:57, 15 жовтня 2013
Країна
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Щоб була зручною та ефективною

Президент України Віктор Янукович наголошує на необхідності постійного вдосконалення медичної галузі.

 
Як повідомили УНІАН в прес-службі глави держави, про це він сказав під час зустрічі з жінками - Героями України.
 
«Нам треба впорядкувати структуру медичної галузі, нам треба багато чого зробити для того, щоб вона була зручною для людей та ефективною», - підкреслив Янукович.
 
За словами глави держави, такі зміни обумовлені розвитком медичної галузі, яка не стоїть на місці. «Більшість сучасних країн реформами медичної галузі займаються постійно», - додав Президент.
 
Він також підкреслив необхідність збільшення кількості лікарів, зокрема сільських, сімейних, лікарів швидкої допомоги.
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