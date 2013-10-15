Янукович наголошує на постійному вдосконаленні медицини

Президент України Віктор Янукович наголошує на необхідності постійного вдосконалення медичної галузі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі глави держави, про це він сказав під час зустрічі з жінками - Героями України.

«Нам треба впорядкувати структуру медичної галузі, нам треба багато чого зробити для того, щоб вона була зручною для людей та ефективною», - підкреслив Янукович.

За словами глави держави, такі зміни обумовлені розвитком медичної галузі, яка не стоїть на місці. «Більшість сучасних країн реформами медичної галузі займаються постійно», - додав Президент.

Він також підкреслив необхідність збільшення кількості лікарів, зокрема сільських, сімейних, лікарів швидкої допомоги.