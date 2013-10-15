В Україні знизилася смертність матерів та дітей

Реалізація проекту будівництва перинатальних центрів у регіонах країни сприяла значному зниженню смертності матерів і дітей, заявляє Президент України Віктор Янукович.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з жінками - Героями України.

«Перші перинатальні центри показали значне зниження смертності як серед матерів, так і серед дітей. Ми почали приймати не тільки жінок із патологією», - сказав Президент.

Янукович навів приклад Кіровоградщини, де було відкрито один із перших перинатальних центрів. Там, за словами Президента, смертність серед матерів знизилась на 25%, а дитяча смертність - на 32%.

«Зараз ми бачимо, що в інших регіонах тенденція та сама», - додав глава держави, зауваживши, що будівництво таких центрів підтримується населенням.

«Ми почали будувати перинатальні центри для того, щоб значно змінити ситуацію зі збереженням життя дитини й матері», - сказав Янукович.

Президент повідомив, що на сьогодні перинатальні центри збудовані у 18 регіонах України, ще у дев’яти ведеться будівництво.