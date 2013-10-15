У Чорному морі поблизу Ялти стався землетрус силою 3 бали.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, сьогодні о 6.35 за 100 км від м. Ялта у напрямку Туреччини, у морі, на глибині близько 15 км, стався землетрус. Сила поштовху в епіцентрі землетрусу становила 3 бали.

Станом на 7.35 постраждалих, загиблих та руйнувань унаслідок землетрусу немає.