Дітей треба витягнути з вулиці у спортивні заклади - Янукович

Президент України Віктор Янукович наголошує на необхідності залучення дітей до занять спортом та розвитку дитячого спорту в державі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав під час зустрічі з жінками - Героями України.

«Нам дітей треба витягнути з вулиці у спортивні заклади, в мистецькі заклади», - сказав Янукович.

Він зазначив, що в Україні останнім часом поступово відновлюються спортивні об’єкти, тренувальні бази. Однак, переконаний Янукович, найбільше сприятиме розвитку спортивного руху реалізація таких масштабних проектів як Євро-2012 та Євробаскет-2015.

«Та інфраструктура, яка будувалася до Євро-2012, - вона залишилася. У нас не було стадіонів, у нас не було готелів таких сучасних, у нас не було аеропортів - ми зараз це маємо», - зазначив Президент

Так само, за його словами, стануть у нагоді об’єкти, котрі споруджуватимуться до Чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року. «Буде Євробаскет у 2015 році - будуються арени всюди по Україні. Побудуємо арени - і вони залишаться після Євробаскету», - підкреслив Янукович.