Маски з желатину зміцнюють волосся

Желатин, завдяки вмісту в ньому білку, вітамінів групи В і колагену, сприяє зміцненню нігтів, поліпшенню стану шкіри, а також зростанню та оздоровленню волосся. Це своєрідний природний відновник сухого, тьмяного і ослабленого волосся.

Існує безліч рецептів із желатином, які застосовуються для догляду за шевелюрою і ламінування волосся в домашніх умовах, адже далеко не всі мають можливість відвідувати салони краси.

Маска або шампунь на основі желатину створює захисний шар для кожної волосинки, збільшує обсяг, забезпечує волоссю здоровий зовнішній вигляд і блиск, а також сприяє їхньому посиленому росту. Такі маски і шампуні можна зробити самостійно.

Різноманітність желатинових масок залежить від вашого типу волосся і бажання: вони готуються з яйцем, гірчицею, фруктами, ефірною олією, соком петрушки тощо.

Для посилення ефекту волосся під маскою краще накрити плівкою і прогріти феном. Повторюйте процедуру використання желатину для волосся 1-2 рази на тиждень, і ваше волосся порадує вас своїм блискучим здоров`ям і зовнішнім виглядом.

Желатин для волосся - простий рецепт желатинового шампуню:

2 ст. ложки желатину, 1 ст. ложка кип`яченої води, 2 ст. ложки вашого улюбленого шампуню.

Змішайте всі компоненти, на водяній бані доведіть до повного розчинення желатину, остудіть отриманий шампунь і можете ним користуватися, як звичайним.

Желатин для волосся - шампунь для нормального і схильного до жирності волосся:

1 ст. ложка желатину, 70 мг кип`яченої води, 1 яєчний жовток.

Желатин змішайте з водою і залиште на 40 хвилин. Нагрійте суміш на водяній бані до повного розчинення желатину. Процідіть розчин, остудіть, додайте жовток і перемішайте. Нанесіть шампунь на волосся і залиште на 5-10 хвилин, після чого ретельно промийте волосся.

Желатин для волосся - шампунь для сухого, ламкого і пошкодженого волосся:

1 ст. ложка желатину, 70 мг кип`яченої води, 1 ч. ложка яблучного оцту, 1 крапля ефірного масла жасмину, 2 краплі ефірного масла шавлії.

Желатин замочіть у воді на 40 хвилин. Нагрійте на водяній бані, процідіть, додайте ефірні масла і перемішайте. Нанесіть шампунь на волосся і залиште на 5-10 хвилин, після чого ретельно промийте волосся.

Желатин для волосся - маска для блиску волосся:

2 ст. ложки желатину, 4 ст. ложки води.

Желатин змішайте з теплою водою і нагрійте на водяній бані до повного його розчинення. Нанесіть маску на волосся на 15 хвилин. Для кращого ефекту обмотайте голову поліетиленовим пакетом. Після чого обполосніть голову.

Желатин для волосся - маска для м`якості волосся:

1 ч. ложка желатину, 1 ч. ложка сухої гірчиці, 1 ч. ложка безбарвної хни, 1 яєчний жовток.

Желатин залийте водою і залиште на кілька хвилин. Доведіть желатин до повного розчинення на водяній бані та остудіть. Додайте гірчицю і хну. Нанесіть желатинову маску на чисте волосся і тримаєте не менше 15 хвилин. Після чого обполосніть голову.

Желатин для волосся - застереження:

Не слід втирати желатинові суміші в коріння волосся, щоб не викликати свербіння і лущення шкіри.

У процесі приготування желатинових масок на водяній бані не допускайте, щоб суміш закипіла, і не використовуйте такі маски.

Не допускайте, щоб у шампунях і масках із желатину були грудочки, такі суміші слід проціджувати.

Не перестарайтеся у використанні желатину. Його надлишок в організмі може спровокувати підвищення згортання крові.

Починаючи желатинову терапію для волосся, краще проконсультуватися з лікарем. Можливо, проблеми з волоссям пов`язані не з недоліком косметичного догляду, а із більш серйозним захворюванням, що вимагає лікування.

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