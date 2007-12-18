Медики знайшли альтернативу пересадці серця

Японським лікарям вдалося відновити роботу серця за допомогою м`язових клітин, витягнутих із стегна пацієнта.

Об`єктом експерименту, який провели фахівці університету міста Осаки, став 50-річний чоловік, що був у черзі на трансплантацію. Це перший випадок у світі, коли клітини самого пацієнта дозволили йому повернутися до нормального життя, уникнувши пересадки.

Лікарі узяли 10 грамів м`язової тканини зі стегна пацієнта і виділили з них міобласти - клітини, які здатні розвиватися в м`язове волокно. З них фахівці сформували 25 тонких 4-сантиметрових «латочок», які в три шари наклали на серце хворого.

Після операції стан пацієнта почав швидко поліпшуватися. У нього нормалізувалися пульс і тиск, а через три місяці вже не було необхідності у кардіостимуляторі. В даний час серце прооперованого чоловіка майже повністю відновилося, і вже наступного тижня він буде виписаний із лікарні.

Як повідомив керівник кардіологічного центру при університеті міста Осаки Іосики Сава, міобластні накладки не трансформувалися в м`язову тканину, проте, судячи з усього, виділили речовини, які допомагають функціонувати слабшим серцевим м`язам. На його думку, випробуваний метод лікування може стати хорошою альтернативою трансплантації.

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