В Україні завтра дощитиме
16:00, 15 жовтня 2013Країна
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Вдень буде 11-16° тепла
В Україні завтра дощитиме, вдень буде 11-16° тепла.
Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 16 жовтня вночі на більшій частині території дощ, вдень у південній частині без істотних опадів, на решті території місцями невеликий дощ.
Вночі та вранці у південній та східній частині подекуди туман. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, на узбережжі Криму до 13°; вдень 11-16°, на півдні 14-19°.
У Київській області завтра вночі помірний, вдень місцями невеликий дощ. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 11-16°.
У столиці вночі помірний, вдень місцями невеликий дощ. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 12-14°.
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