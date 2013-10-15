Цього року поновлено права на оздоровлення 500 тис. дітей

З початку року, за результатами перевірок на вимогу прокурорів, поновлено права на оздоровлення 500 тисяч дітей, на користь яких відшкодовано 1,3 млн грн.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, про це під час міжвідомчої наради про стан додержання вимог законодавства щодо оздоровлення та відпочинку дітей повідомив начальник Головного управління захисту прав і свобод дітей Генеральної прокуратури України Володимир Вишинський.

Під час наради заступник Генерального прокурора України Віктор Войцишен поінформував про результати проведених органами прокуратури перевірок, які засвідчили, що діти повною мірою не реалізували надане їм право на оздоровлення.

«З понад 4 мільйонів дітей шкільного віку лише третина забезпечена відпочинком у позаміських таборах. Не отримало цих послуг майже 100 тисяч дітей-інвалідів», - сказав він.

У свою чергу, Вишинський навів конкретні факти виявлених порушень законодавства. «Зокрема Міністерствами соціальної політики, охорони здоров’я, освіти і науки України, місцевими органами виконавчої влади, керівниками дитячих установ не вжито вичерпних заходів до створення належних умов для відновлення здоров’я дітей, розвитку мережі та зміцнення матеріально-технічної бази оздоровчих закладів», - зазначив він.

За його словами, останніми роками зменшилася кількість оздоровниць, насамперед в АР Крим, Донецькій, Закарпатській, Миколаївській, Рівненській, Херсонській та Черкаській областях.

«Прокурорами АР Крим, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Київської, Львівської, Харківської областей та міста Севастополя встановлено факти незаконного відчуження та передачі в оренду земель і приміщень дитячих оздоровчих закладів. У Вінницькій, Волинській, Одеській, Херсонській областях викрито зловживання з бюджетними коштами, виділеними на їх розвиток», - констатував Вишинський.

Так, додав начальник Головного управління, з метою заволодіння землями санаторно-курортного призначення та природно-заповідного фонду, на яких розташовані дитячі санаторії, комерційні структури вдаються до укладання сумнівних угод, що залишається поза увагою МОЗ України, в управлінні якого перебувають ці установи.

За його інформацією органи влади також не вживають достатніх заходів для оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги та турботи.

«Оздоровчі послуги отримали менше чверті дітей-інвалідів та лише третина дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. За потурання органів виконавчої влади Львівської, Миколаївської, Рівненської, Тернопільської та інших областей до дитячих центрів «Артек» та «Молода гвардія» за державні кошти направлялися діти, які не мали передбачених законом пільг», - сказав він.

Як повідомив Вишинський, у Закарпатській, Івано-Франківській, Сумській областях, містах Києві та Севастополі за прокурорського втручання поновлено права на оздоровлення понад 2 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Унаслідок відсутності ефективного відомчого контролю, додав він, не забезпечено задовільних умов проживання, належної організації дозвілля підлітків в оздоровницях АР Крим, Вінницької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Одеської, Львівської та більшості інших областей, що призвело до негативних наслідків.

Крім цього, начальник Головного управління зазначив, що також поширеними залишаються факти постачання до оздоровчих закладів недоброякісних продуктів, заборонених для харчування дітей, порушення санітарно-гігієнічного режиму, норм розміщення та харчування дітей, допуску до роботи осіб, які не пройшли медоглядів.

«Разом з тим територіальними управліннями Державної санітарно-епідеміологічної служби послаблено санітарний нагляд у дитячих оздоровчих та санаторно-курортних закладах, не вживаються дієві заходи до усунення виявлених порушень, притягнення до відповідальності винних службових осіб», - зазначив він

Також Вишинський звернув увагу на те, що діяльність регіональних підрозділів Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки не відповідає стану законності в частині нагляду за додержанням нормативних актів з охорони праці, безпечної експлуатації будівель та споруд дитячих оздоровниць, а також атракціонної техніки.

«Не вживаються рішучі заходи до заборони експлуатації небезпечних об’єктів. Технічний стан більшості атракціонів виключає можливість експлуатації через небезпеку для життя і здоров’я дітей. За втручання прокурорів діяльність понад 100 таких об’єктів припинено», - поінформував він.

За фактами незаконних оборудок з майном та земельними ділянками дитячих оздоровниць, а також порушення прав дітей розпочато 42 кримінальних провадження, підсумував Вишинський.

За результатами міжвідомчої наради прийнято рішення про вжиття конкретних заходів, виконання яких сприятиме вирішенню проблемних питань та реалізації вимог законодавства у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.