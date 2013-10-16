ДАІ попереджає про недостатню видимість через туман

Державтоінспекція попереджає водіїв про недостатню видимість на дорогах через туман.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

У прес-службі нагадали, що за інформацією Гідрометцентру вночі та вранці 16 жовтня у південній та східній частині країни подекуди туман, видимість 200-500 м.

Державтоінспекція України звертає увагу водіїв на особливості керування транспортним засобом в умовах недостатньої видимості. «При тумані відстань до об’єкту здається в кілька разів більшою, ніж є насправді. Тому при потраплянні в смугу туману водіям необхідно максимально знизити швидкість і збільшити дистанцію до транспортних засобів, що рухаються попереду», - зазначили в ДАІ.

Також попередили, що необхідно рухатися з включеним ближнім світлом фар (або протитуманними фарами). Доцільно також відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій. Якщо виникає необхідність зупинитися, то швидкість потрібно знижувати поступово. А при зупинці включати аварійну світлову сигналізацію.