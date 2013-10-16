Трахеїт, як видно з назви, це запалення трахеї.

Трахея - це частина дихальних шляхів після глотки і до розгалуження на бронхи, які розходяться і розгалужуються в легенях.

Практично ніколи трахеїт не є самостійним захворюванням. Зазвичай інфекція або вражає одночасно кілька органів, що часто буває при вірусних захворюваннях, або «переповзає» з сусідньої ділянки - глотки, бронхів, гортані. Тому, як правило, діагноз ставлять комбінований - ринофаринготрахеїт, ларинготрахеїт, трахеобронхіт.

Основні симптоми трахеїту:

Кашель, особливо вночі та вранці. Напади кашлю залежать від глибини вдиху, температури приміщення, паління.

Біль за грудиною і в ділянці глотки. Саме так проектується на поверхню тіла трахея.

Зазвичай біль посилюється після кашлю.

Інтенсивність болю залежить від глибини вдиху, біль «саднить». Це дозволяє відрізнити трахеїт від болю в серці. При стенокардії (грудній жабі) біль стискає, при інфаркті - пекучий і не залежить від глибини дихання безпосередньо.

Підвищена температура тіла - до 38 градусів при вірусній і до 40 при бактеріальній інфекції.

Причини трахеїту:

Респіраторні віруси, бактерії, а також будь-які інфекційні захворювання дихальної системи.

Хронічні захворювання носа, навколоносових пазух, гортані, а також хронічний бронхіт досить часто призводять до появи хронічного трахеїту.

Трахеїт може розвиватись як місцевий прояв алергічних реакцій при сезонних алергіях, астмі.

Паління є частою причиною розвитку трахеїту.

Чим гірше фільтр у сигарети, тим сильніше виражені симптоми трахеїту у курця. Крім того, трахеїт у курця формується хронічний, зазвичай у поєднанні з бронхітом (трахеобронхіт). Підсумком будь-якого хронічного запалення в організмі є онкологічний процес.

Екологічна ситуація в регіоні.

Якщо ви живете в шахтарському містечку або працюєте на шкідливому хімічному виробництві - трахеїт, точніше його симптоми, - це перший дзвінок для зміни місця роботи або проживання.

Лікування трахеїту починається з боротьби з основним захворюванням:

Антибіотики, якщо це бактерія, противірусні препарати, якщо вірус, антигістамінні, якщо алергія тощо.

Призначаються процедури для поліпшення кровообігу трахеї: гірчичники на грудну клітку, інгаляції

Відхаркувальні засоби призначаються при утрудненому відходження мокроти

Як правило, гострий трахеїт проходить днів за десять, хоча кашель може турбувати ще з місяць.

Важливо запам`ятати: діагноз «трахеїт» у будь-якому своєму формулюванні передбачає відмову від паління.

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