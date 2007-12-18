У 2007 році рак забрав життя більше 7 млн. людей

Експерти американського суспільства по боротьбі з раком опублікували нові дані про кількість жертв злоякісних пухлин у 2007 році, згідно яким онкозахворювання понесуть у цілому 7 мільйонів 600 тисяч життів.

У доповіді повідомляється, що кількість нових хворих на рак перевищить 12 мільйонів чоловік, із яких 5 мільйонів 400 000 нових випадків раку і 2 мільйони 900 тисяч летальних результатів доводиться на економічно розвинені країни. Тоді як у країнах, що розвиваються, на рак захворіють ще 6 мільйонів 700 000 чоловік, а кількість смертей складе 4 мільйони 700 тисяч.

Слід зазначити, що в економічно розвинених країнах у чоловіків частіше зустрічаються пухлини простати, бронхів і легенів, нижніх відділів кишечнику. У жінок на першому місці за ступенем поширеності стоять злоякісні пухлини молочної залози, на другому – пухлини товстої і прямої кишки, а на третьому - пухлини легенів і бронхів. Чоловіче населення країн, що розвиваються, переважно хворіє на рак шлунку, легенів і печінки, а жіноче – на рак грудей, шийки матки і шлунку.

У країнах, що розвиваються, в три рази частіше зустрічаються злоякісні пухлини інфекційного походження. Частка таких форм раку на планеті складає 15%, проте в розвинених країнах вона падає до 8%, а в тих, що розвиваються підскакує до 26%.

У той же час розвинені країни лідирують за ступенем поширеності онкологічних захворювань, пов`язаних із курінням і з поганим харчуванням. Відповідні показники для них складають 16% і 30%, тоді як для країн, що розвиваються, вони рівні 10% і 20%.

Злоякісні пухлини, які виникають унаслідок інфекцій і чинників, пов`язаних зі способом життя, вважаються потенційно передвідворотними. Загальна частка таких пухлин, як для жителів розвинених країн, так і для населення країн третього світу, дещо перевищує 50%.

Експерти американського суспільства по боротьбі з раком додають, що, згідно найбільш реалістичним прогнозам, в 2050 році лікарі діагностуватимуть 27 мільйонів нових хворих на рак, а кількість смертей від онкологічних захворювань складе 17 із половиною мільйонів.

korrespondent.net