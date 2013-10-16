Чому можуть боліти нирки

Майже у кожного з нас періодично поболює поперек. Це може бути пов`язане з десятками різних проблем і станів, які описувалися в статті «Біль у попереку».

Життєво важливо вчасно запідозрити і визначити, що це саме біль у нирках.

Біль в нирках - це ознака запального процесу. Запальний процес у нирках призводить до руйнування головної очисної фабрики всього організму. Без нирок жити неможливо, а їх - лише дві.

Отже, ось основні моменти, що дозволяють відрізнити біль у нирках від будь-якого іншого:

Остеохондроз, радикуліт та інші захворювання опорно-рухового апарату можуть давати біль, схожий на біль у нирках.

Однак болісні відчуття при цих станах завжди залежать від положення тіла, часу доби, атмосферного тиску і багатьох інших причин. Це пов`язано з тим, що тиск на нервові волокна в цьому випадку - механічний. Нирковий біль пов`язаний із запаленням, яке як не поверни - не зменшиться. Тому при нирковому болю неможливо знайти зручне положення тіла, що полегшує стан.

Біль у нирках, як правило, виникає з одного боку, на відміну від болю при грижі міжхребцевого диска, остеопорозі, остеохондрозі, сколіозі і тощо. Біль, природно, вказує на ту нирку, в якій відбувається патологічний процес.

Захворювання нирок, які проявляються у вигляді болю, як правило, викликають порушення сечовипускання.

Сечовипускання стають частими, або навпаки - затримуються (дизурія). При важкому ураженні нирок сеча взагалі не відходить (анурія). Змінюється колір сечі, можливий неприємний запах.

Якщо в нирці активно діє інфекція, то з сечею може виходити гній. При гломерулонефриті, а також при деяких типах ниркових каменів або онкопроцесі в сечі з`являється кров.

Болісне сечовипускання, печіння, постійне запалення сечовивідних шляхів побічно свідчить про запальний процес у нирках.

Якщо біль, який ви відчуваєте в ділянці попереку, супроводжується набряками обличчя та ніг - це, швидше за все, саме нирковий біль.

При запальному процесі в нирках з`являється слабкість, нездужання, підвищується температура. Якщо у вас біль у попереку супроводжується симптомами інтоксикації - не ігноруйте це поєднання. При закупорці сечовивідних шляхів нирковим каменем (зазвичай це саме камінь) розвивається ниркова колька.

Біль у цьому випадку настільки сильний, що госпіталізація відбудеться в будь-якому випадку, тому гадати самим не доведеться.

Щоб не доводити себе до цього та інших сумних фіналів, при нирковому болю будь-якої інтенсивності відразу звертайтеся до лікаря.

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