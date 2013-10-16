Продукти - спалювачі калорій

Завдяки правильно підібраному раціону можна втрачати зайву вагу без особливої дієти. Отже, що є, щоб схуднути, пише delfi.ua.

Селера

Справа в тому, що для перетравлення селери потрібно більше калорій, ніж міститься в ній самій. Тому якщо ви хочете позбутися зайвої ваги, включіть в раціон стебла селери. До того ж, ваш організм буде забезпечений необхідними вітамінами і мінералами.

Спаржа

Цей бобовий також довго перетравлюється в шлунку і залишає відчуття ситості. І якщо вам потрібно вгамувати голод, не поспішайте смажити шматок червоного м`яса, а краще з`їжте спаржі.

Огірок

Огірок має негативну калорійність завдяки високому вмісту води, а також клітковини. Вода – єдиний продукт, який має 0 калорій. Але а клітковина допомагає не тільки прискорити обмін речовин, але і залишає відчуття ситості.

Ананас

Щоб переварити ананас, організму потрібно значно більше енергії, тому ананас часто називають ефективним засобом для схуднення.

Зелений чай

Щоб в організмі засвоївся зелений чай, йому потрібно витратити на це 60 калорій. У той час як сам чай – дуже низькокалорійний, а вода взагалі приносить організму 0 калорій.

Кориця

Цю пряність дієтологи рекомендують використовувати в якості замінника цукру. Крім того, прянощі посилюють кровообіг, тим самим стимулюючи обмін речовин.

Цитрусові

Багаті на воду, клітковину та вітаміни цитруси також володіють негативною калорійністю. Адже щоб апельсин нормально засвоївся, організму потрібно витратити на це чимало калорій. У той час як цитрусові – одні з найбільш низькокалорійних ласощів.