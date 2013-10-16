Чим корисні яблука для профілактики хвороб

Всім відомі і всіма улюблені яблука - це не тільки ароматні, хрусткі, красиві і смачні, але ще і незвичайно корисні плоди.

Яблуко практично на 80% складається з води, а в інші 20% входять корисні речовини: клітковина, органічні кислоти (яблучна, винна і лимонна), вітаміни А, В1, В3, РР, С, а також залізо, йод, калій, кальцій, магній, натрій, фосфор тощо.

Чим корисні яблука для травлення

У яблуках в достатній кількості міститься вітамін G, який сприяє нормальному травленню і росту.

Завдяки вмісту в яблуках природних кислот, які спільно з дубильними речовинами заспокоюють процеси бродіння в кишечнику, яблука сприяють природному очищенню і відновленню кишечника, позбавляють від метеоризму і здуття живота.

Вхідний до складу яблук пектин м`яко діє на кишечник як проносне. Яблука застосовуються для профілактики закрепів. Для цього достатньо вранці з`їсти натщесерце одне-два кислих яблука. Також для боротьби з хронічними запорами корисні печені яблука.

У яблуках присутні речовини, що зупиняють ріст ракових клітин в травних органах і у всьому організмі.

Яблуко - низькокалорійний продукт, а тому є одним з основних компонентів дієти для схуднення.

Чим корисні яблука для профілактики інших хвороб

Йод, що міститься в яблуках у більшій кількості, ніж у багатьох інших фруктах, є чудовою профілактикою захворювань щитовидної залози.

Яблука багаті на вітамін А, який допомагає уникнути застуд та інших інфекцій, а також сприяє гарному зору.

У яблуках, особливо кислих, дуже багато вітаміну С, який сприяє захисту імунної системи та відновленню після перенесених інфекцій, а також зміцненню стінок судин і зменшенню їхньої проникності для токсинів.

У яблуках містяться фітонциди, що пригнічують збудників вірусу грипу, дизентерії, золотистий стафілокок.

Калій, що міститься в яблуках, в сукупності з дубильними речовинами є профілактикою захворювань сечостатевої системи, перешкоджає випаданню солей і розвитку сечокам`яної хвороби.

Яблука мають м`яку жовчогінну дію, таким чином, запобігаючи захворюванням жовчного міхура, утворенню в ньому каменів і холециститам. Особливо корисний в цьому випадку свіжовичавлений яблучний сік.

Яблука знижують вміст холестерину в крові до 30%. Плоди з низьким вмістом цукру рекомендуються хворим на цукровий діабет, оскільки вони позитивно впливають на зміну кількості цукру в крові.

Регулярне вживання яблук і яблучного соку запобігає руйнуванню клітин мозку і втраті пам`яті.

Яблука є серйозним очищувачем крові та лімфатичної системи, а також благотворно діють при низькому кров`яному тиску і перешкоджають затвердінню судин.

Яблука корисні для людей, які страждають на ревматизм, подагру, атеросклероз, захворюваня шкіри.

Яблука захищають зуби від руйнування. З`їдене вранці яблуко здатне замінити традиційну чистку зубів із застосуванням зубної пасти або порошку.

Чим корисні яблука і як їх вживати

Оптимально з метою оздоровлення вживати свіжі яблука в натуральному вигляді, натерті на крупній тертці, запечені плоди або свіжовичавлений сік.

Чим довше зберігаються яблука, тим вітамінів і корисних речовин в них стає менше.

Для організму набагато корисніші кислі і дикі сорти яблук, оскільки в них міститься в кілька разів більше корисних речовин, ніж у окультурених плодах.

Свіжі яблука сприяють рясному виділенню шлункового соку, а тому з`їдене перед обідом яблуко допомагає організму швидше впоратися з травленням і краще засвоїти їжу.

Чим корисні яблука - застереження

У яблучному насінні містяться речовини, вітаміни і ферменти, що запобігають виникненню раку, а також достатня кількість йоду. Однак зловживати яблучними насінням не варто: воно в невеликій кількості містить небезпечну речовину - синильну кислоту.

Яблука із підвищеним вмістом цукру можуть зашкодити здоров`ю зубів.

Кислі сорти яблук не слід вживати людям із виразковою хворобою шлунка і дванадцятипалої кишки, а також гастритами з підвищеною кислотністю.

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