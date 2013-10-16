Дітей-сиріт необхідно забезпечити житлом - Янукович

Найближчими роками в Україні 20 тис. дітей-сиріт необхідно буде забезпечити житлом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович заявив під час засідання Ради регіонів сьогодні у Борисполі (Київська область).«Потрібно вирішити питання забезпечення житлом дітей-сиріт. Вони ставатимуть дорослими, треба подумати, як забезпечити їх житлом, хоча б однокімнатними квартирами. Ми добре розуміємо, що діти підростають. І потім їм ніде жити і працювати. На цьому закінчується їх життя. Про них нікому дбати, окрім держави», - сказав Янукович.

Тому, як підкреслив Президент, найближчим часом треба забезпечити житлом 20 тис. дітей-сиріт, які мають бути готовими до дорослого життя.

«Проблема існує вже сьогодні, а далі вона загострюватиметься. Умовно кажучи, найближчими роками нам треба забезпечити житлом 20 тис. дітей-сиріт, які будуть готові до дорослого життя. Держава має про це подбати», - додав Президент.