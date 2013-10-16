Президент ознайомився з роботою підприємства «Фармекс Груп»

Президент України Віктор Янукович ознайомився з новітніми технологіями фармацевтичної розробки та виробництва ліків та лікарняних засобів ТОВ «Фармекс Груп».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, генеральний директор Геннадій Хорунжій ознайомив главу держави з лікарськими препаратами, які виробляються на підприємстві.

Він подякував Януковичу за сприяння у налагодженні співпраці з кубинськими спеціалістами. Домовленості про це було досягнуто під час зустрічі Президента України з головою Державної Ради і Ради Міністрів Республіки Куба Раулем Кастро в жовтні 2011 року.

За словами Хорунжого, завдяки цим домовленостям створено можливість для реалізації програми з виробництва імунобіологічних препаратів.

«Завдяки Вашій зустрічі з Раулем Кастро та підписаним договорам на Кубі ця програма відбулась два тижні тому. Кубинські експерти відбули звідси, передавши частину технологій. Я впевнений в тому, що в наступному році ми розпочнемо виробництво імунобіологічних препаратів за технологією кубинської компанії», - зазначив він.

За його словами, препарати, створені за такою технологією, є затребуваними на ринку.

*** Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармекс Груп» - фармацевтичний науково-виробничий комплекс, який спеціалізується на фармацевтичній розробці лікарських засобів, виробництві високоякісних фармацевтичних та медичних імунобіологічних препаратів, дієтичних продуктів, наданні послуг з контрактного виробництва, лабораторних послугах з контролю якості лікарських засобів та валідації процесів виробництва, реєстрації готових лікарських засобів, фармацевтичних субстанцій, дієтичних продуктів, виробів медичного призначення, торгових марок, консалтингу у сфері виробництва та обігу лікарських засобів в Україні.

«Фармекс Груп» створено у квітні 2010 року на базі науково-виробничого кардіологічного та онкологічного центру «Макс-Велл» (місто Бориспіль Київської області) відповідно до стандартів належної виробничої практики ЄС (Good Manufacturing Practice - GMP).