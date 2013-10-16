В українських інтернатах - 13 тис дітей-сиріт

В українських інтернатах залишається 13 тис. дітей-сиріт.

Про це, як передає кореспондент УНІАН, заявив Президент України Віктор Янукович під час засідання Ради регіонів сьогодні в Борисполі (Київська область).

«Ми брали на себе зобов`язання, що в Україні найближчими роками не буде дітей, які виховуватимуться в інтернатах. Київська, Харківська і Дніпропетровська області є лідерами в цьому питанні. 13 тис. дітей-сиріт залишилося. 7 тис. ми розмістили за останні півтора-два роки. Треба, щоб дітей-сиріт не було в інтернатах. Ми добре знаємо, що інтернат – це не той заклад, який дає потрібну освіту і виховання», - сказав Президент.

Він звернувся до прем`єр-міністра Миколи Азарова з проханням надати інформацію про проведену роботу з усиновлення дітей-сиріт у регіонах.

«Я, Микола Янович, вас проситиму, щоб ви з цього питання зробили заслуховування: чому в трьох регіонах робота пішла, а в інших регіонах вона йде погано», - сказав Янукович.