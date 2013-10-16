Молодіжний веб-ресурс розповість про ВІЛ/СНІД

Сьогодні Фонд Олени Пінчук «АНТИСНІД» запустив інтернет-платформу Safe Connection (www.safeconnection.org) – інформаційний і комунікаційний ресурс, якому немає аналогів в Україні.

Як повідомили УНІАН у Фонді Олени Пінчук «АНТИСНІД», ресурс насичений інформацією про здоровий спосіб життя, безпечний секс, профілактику ВІЛ/СНІДу, а також дає можливість обговорювати ці важливі для молоді теми з однолітками, експертами і відомими людьми.

29 жовтня о 17.00 відбудеться перший сеанс такого спілкування: на питання відвідувачів платформи відповідатиме лідер групи The Maneken Євген Філатов.

Дві можливості, які дає нова платформа, будуть особливо важливі для молодої аудиторії: можливість анонімно дістати відповіді на питання, пов`язані із здоровим способом життя і безпечним сексом, і можливість безкоштовно одержувати засоби захисту від ВІЛ/СНІДу.

Всі відвідувачі платформи Safe Connection можуть анонімно спілкуватися в чаті з лікарями і психологами гарячої лінії з питань ВІЛ/СНІДу (0 800 500 451), а також анонімно обговорювати найвідвертіші теми у форумі – як з експертами, так і безпосередньо з іншими користувачами. Крім того, будь-яке питання про безпечний секс і здоровий спосіб життя можна обговорити в чаті з українськими селебритіз, які будуть частими гостями на Safe Connection.

Проект працює в зручних для молоді форматах: у Facebook, Вконтакте і, за необхідності, може бути завантажений у телефон у вигляді додатку Safe Book, розробленого для упорядковування своїх контактів і особистих зв`язків.

Кожен, хто реєструватиметься на сторінці Safe Connection, може одержати безкоштовні презервативи. Кожна хвилина на сайті, кожен прояв активності буде врахований спеціальним лічильником. Достатньо накопичити 100 презервативів – і вони будуть відправлені їх щасливому володареві у будь-яку точку України.