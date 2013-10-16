Янукович доручив вивезти із сільської місцевості отрутохімікати

Президент України Віктор Янукович доручив Міністерству промислової політики забезпечити вивіз отрутохімікатів із сільської місцевості на безпечні території для подальшої переробки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Ради регіонів сьогодні в Борисполі Київської області.

«Їх потрібно вивозити на безпечні території. Й далі, якщо у нас є технології переробляти їх в Україні, треба їх переробляти. Поставити таке завдання треба Мінпромполітики», - сказав Янукович.