Професор Щепотін відповість на ваші запитання

17 жовтня, о 13:00 у прес-студії "Сегодня Мультимедиа" відбудеться прес-конференція директора Національного інституту раку, професора Ігоря Щепотіна.

Напередодні Всеукраїнського Дня боротьби з раком грудної залози Ігор Щепотін підведе підсумки "місячника" боротьби з захворюванням, зокрема, розповість про результати роботи Мобільної жіночої консультації, яка з 1 жовтня перебувала на території Національного інституту раку і безкоштовно обстежувала жінок, а також про діяльність науково-дослідного центру пухлин молочної залози та реконструктивної хірургії при Національному інституті раку.

Поставити запитання до онколога Ігоря Щепотіна можна буде в цей четвер, 17 жовтня, 13:00-14:30, під час прес-конференції за адресою: вул. Борщагівська, 152 Б. Також усі охочі можуть надіслати свої питання на адресу press-studio@segodnya.ua і почути відповіді під час онлайн-трансляції прес-конференції на сайті http://conferences.segodnya.ua/denraka.html

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