Чисельність населення України у серпні зменшилася на 3,3 тис

Чисельність населення України станом на 1 вересня 2013 року становила 45,461 тис. осіб, що на 3,3 тис. менше від показника на 1 серпня поточного року і на 97,4 тис. менше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Як повідомила Державна служба статистики України, природне скорочення населення в січні-серпні цього року становило 109,9 тис. осіб. Коефіцієнт природного приросту склав «мінус» 3,6 на тисячу жителів України.

За інформацією Держстату, приріст населення за цей період спостерігався у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Рівненській, Чернівецькій областях і в Криму. У решті областей - скорочення кількості жителів.

Станом на 1 вересня чисельність міського населення становила 31,057 млн осіб, сільського - 14,224 млн осіб.

Як повідомляв УНІАН, чисельність населення в Україні станом на 1 серпня становила 45 млн 464 тис. 917 осіб. Порівняно з даними на 1 липня, кількість жителів України скоротилася на 4 тис. 895 осіб.

На думку аналітиків міжнародної аудиторської компанії «Ернст енд Янг», чисельність населення України до 2016 року може скоротитися до 44 млн осіб.