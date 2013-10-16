Чисельність населення України у серпні зменшилася на 3,3 тис
18:50, 16 жовтня 2013Країна
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Дані Держстату
Чисельність населення України станом на 1 вересня 2013 року становила 45,461 тис. осіб, що на 3,3 тис. менше від показника на 1 серпня поточного року і на 97,4 тис. менше, ніж на аналогічну дату минулого року.
Як повідомила Державна служба статистики України, природне скорочення населення в січні-серпні цього року становило 109,9 тис. осіб. Коефіцієнт природного приросту склав «мінус» 3,6 на тисячу жителів України.
За інформацією Держстату, приріст населення за цей період спостерігався у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Рівненській, Чернівецькій областях і в Криму. У решті областей - скорочення кількості жителів.
Станом на 1 вересня чисельність міського населення становила 31,057 млн осіб, сільського - 14,224 млн осіб.
Як повідомляв УНІАН, чисельність населення в Україні станом на 1 серпня становила 45 млн 464 тис. 917 осіб. Порівняно з даними на 1 липня, кількість жителів України скоротилася на 4 тис. 895 осіб.
На думку аналітиків міжнародної аудиторської компанії «Ернст енд Янг», чисельність населення України до 2016 року може скоротитися до 44 млн осіб.
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