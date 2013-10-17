Перекрито канал надходження наркотиків до Києва з Росії

Правоохоронці перекрили міжнародний канал надходження наркотиків до Києва. Загальна вартість вилучених психотропних препаратів становить майже 800 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в місті Києві, працівники Управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків столичної міліції виявили велику партію нарокотиків, яку до Києва завезли з Росії, аби в подальшому налагодити мережу збуту в нічних клубах.

На початку літа оперативники встановили, що 36-річний киянин і група невстановлених осіб готуються до постачання в Україну та розповсюдження екстазі (MDMA) у великих розмірах.

Слідчий відділ Святошинського райуправління ГУМВС України в місті Києві розпочав кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів).

Правоохоронці провели оперативну закупку та задокументували збут екстазі. Було затримано вищезгаданого жителя Києва і 37-річного луганчанина. Співробітники міліції вилучили в них 48 пігулок екстазі, марихуану загальною вагою понад 1 кг і грошові кошти, отримані від наркозбуту.

Продовжуючи розслідування, оперативники встановили організатора, який займався постачанням наркотиків. Ним виявився чоловік 1975 року народження, житель Луганської області.

Далі правоохоронці здійснили двоетапну контрольну закупку екстазі в кількості 700 пігулок на суму майже 46 тис. грн. Після проведеної операції організатора наркотрафіку і його співучасника, 31-річного луганчанина, було затримано. У зловмисників вилучили ще 1,5 кг психотропної речовини «Амфетамін» на суму майже 800 тис. грн і кошти за проданий наркотовар.

Триває слідство. Санкція статті, за якою відкрите кримінальне провадження, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Долю затриманих вирішить суд.