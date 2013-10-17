Українцям краще не їздити до Камбоджі
10:50, 17 жовтня 2013Країна
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Через страшні наслідки повені
МЗС України у зв’язку із надзвичайними наслідками повені, що призвела до масштабних підтоплень значної частини території Камбоджі, а також високим ризиком поширення епідемічних захворювань, рекомендує громадянам України утриматися найближчим часом від поїздок до Камбоджі.
Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України.
Громадянам України, які наразі перебувають на території цієї країни, рекомендується постійно відстежувати повідомлення місцевих органів про розвиток ситуації, а також бути готовими до екстреної евакуації з небезпечних зон дії циклону та, у разі її проведення, дотримуватися інструкцій рятувальних служб.
У випадку потрапляння у надзвичайну ситуацію, громадянам України слід звертатися до Посольства України у В’єтнамі за номером телефону: (00 844) 37 34 44 84, а також на «гарячу лінію» МЗС України: (044) 238 16 57.
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