Прокуратуру просять контролювати закупівлі МОЗ

Народні депутати від «Батьківщини» вимагають від Генеральної прокуратури та Служби безпеки України не допустити розтрати Міністерством охорони здоров’я 200 млн грн з держбюджету під час закупівлі автомобілів швидкої медичної допомоги.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВО «Батьківщина».

Як зазначається, відповідні депутатські звернення направили 13 народних депутатів від «Батьківщини».

Депутати зазначають, що 23 серпня 2013 року МОЗ оприлюднило оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю автомобілів швидкої медичної допомоги та їх устаткування. Всього передбачається закупити 1412 автомобілів: 206 автомобілів швидкої медичної допомоги для транспортування пацієнта (тип А2), 1063 автомобілі екстреної медичної допомоги (тип В) та 143 реанімобілі (тип С).

Розкриття пропозицій учасників конкурсних торгів мало відбутись 23 вересня цього року. Проте, як заявляють депутати, без жодних пояснень та об’єктивних причин МОЗ вже тричі переносило проведення тендеру – спочатку на 1 жовтня, потім на 10 жовтня, і востаннє – на 18 жовтня цього року.

Більш того, як стверджують народні депутати, їм стало відомо, що переможця відкритих торгів вже «неформально» визначено – ще до моменту розкриття пропозицій.

“Переможцем торгів зі закупівлі автомобілів швидкої медичної допомоги нібито має стати Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче об`єднання «Практика», - зазначають депутати. За попередніми даними, інформується далі, МОЗ планує закупити «швидкі» на базі Peugeot Boxer.

У зверненні наголошується, що за результатами проведення цих закупівель держбюджету може бути завдано збитків в особливо великих розмірах.

Так, орієнтовна ціна автомобілів, які планується закупити, становитиме: 525 тис. грн – за один автомобіль швидкої медичної допомоги для транспортування пацієнта (тип А2); 649,8 тис. грн – за один автомобіль для екстреної (швидкої) медичної допомоги (тип В); 850 тис. грн – за один реанімобіль (тип С).

Як стверджують депутати, зазначені ціни на автомобілі «швидкої» є суттєво завищеними: «Наприклад, ціна на автомобіль типу В з урахуванням усього необхідного медичного устаткування завищена щонайменше на 180 тис. грн. Загалом приблизна переплата на зазначеній закупівлі може становити 200 млн грн».