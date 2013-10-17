Чому болять пальці та суглоби на руках

Ось найчастіші причини, що викликають біль у суглобах пальців руки:

Розтягнення зв`язок і м`язів кисті

Іноді біль у суглобах забувають пов`язувати з навантаженням на кисть, що сталося напередодні.

Постарайтеся згадати – чи не носили ви важкі або незручні предмети, чи не було травм кисті.

Ревматоїдний артрит

Дуже поширене захворювання. До сорока відсотків усіх проблем з дрібними суглобами рук пов`язано саме з ревматоїдним артритом. Як правило, процес починається з тридцяти - тридцяти п`яти років.

Захворювання невиліковне - раз виникнувши, залишається до кінця життя. Причини захворювання слабо вивчені, конкретний збудник не визначений.

По суті, власна імунна система вирішує, що ваші суглоби помічені в зв`язках з небезпечним мікроорганізмом, тому необхідно зруйнувати і збудника, і самі суглоби. Переконати імунну систему на поточний момент - неможливо. Суглоби запалюються, набрякають. Біль то стихає, то посилюється.

Зазвичай ревматоїдний артрит вражає суглоби симетрично, тобто на обох руках. Іноді на запалених суглобах можна намацати ущільнення - т.зв. ревматоїдні вузлики.

Крім викривлення кисті за типом «лебединої шиї», «бутоньєрки» або «руки з лорнетом» існує ще небезпека порушення функції нирок і розповсюдження інфекції. Важливо одне - без допомоги ревматолога і відповідних препаратів інвалідність гарантована.

Остеопороз - зменшення щільності кісток.

При остеопорозі біль виникає не тільки в суглобах кистей. Як правило - болить хребет, інші суглоби. Словом, скрізь, де є навантаження на кістку - є біль. Діагностувати остеопороз допомагає дослідження - денситометрія.

Остеоартроз

Розвивається у літніх жінок у зв`язку з гормональним дисбалансом. Пальці стають вузлуватими, з потовщенням посередині (палець нагадує веретено). Формуванню веретеновидних пальців можна завадити, якщо використовувати адекватну замісну гормональну терапію.

Подагра

Завжди вражає тільки один суглоб, як правило - суглоб великого пальця. Захворювання пов`язане з порушенням обміну речовин, через яке в суглобі накопичуються солі сечової кислоти (урати). Біль - пекельний, нападоподібний. Суглоб запалюється, до нього неможливо доторкнутися. У комплексному лікуванні подагри не останнє місце посідає дієта - виключається м`ясо, алкоголь.

Псоріатичний артрит

Розвивається, природно, на тлі псоріазу. Пальці за формою починають нагадувати сосиски, уражається шкіра пальців. Найбільше страждають суглоби біля нігтів.

Інфекційний артрит.

Якщо в суглоб потрапляє інфекція, то він стає червоним, відчутно гарячим. Біль може смикати. Інфекційний артрит може супроводжуватися підвищенням температури, слабкістю.

При будь-якому болі в суглобах бажано проконсультуватись у ревматолога, тому що ревматологічні захворювання - найчастіша причина таких скарг.

Якщо ж природа захворювання не ревматологічна, то вам пояснять, до якого фахівця звернутися: травматолога, ендокринолога або хірурга.

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