Близько 3% українців проживають за межею бідності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції завідувач відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Людмила Черенько.

«2,9% українців живуть за межею бідності, це близько 20 грн на добу», - сказала вона.

За словами Черенько, за даними першого кварталу 2013 року, в Україні проживають 25,6% бідних, що менше, ніж за аналогічний період 2012 року.

Експерт повідомила, що, згідно з даними дослідження бідності у 2012 році, осередком бідності в країні є північно-західний та південно-центральний регіони, а більш благополучна ситуація - у центрі та на сході.

Черенько зауважила, що гендерний чинник показника бідності працює лише у старших вікових групах - 75+. Зокрема, надвисокий ризик бідності у віці 75+ саме серед жінок. «У цьому віці в основному жінки похилого віку залишаються самі, а пенсія у них значно нижча, ніж у чоловіків», - пояснила Черенько.

За її словами, в решті вікових груп практично немає різниці у показниках між чоловіками і жінками, оскільки бідність - явище родинне. «Чоловіки більше заробляють, у них вищі пенсії, але бідність визначається на рівні домогосподарств, коли всі приносять свої доходи в одну скриньку, і тут гендерний принцип не працює», - додала експерт.

Також, за її словами, групою ризику є молоді люди, які починають створювати сім`ї та народжувати дітей.

Як повідомила Черенько, благополучний період в українців настає у 45 років як для чоловіків, так і для жінок. «Це золотий період, який триває до 65 років. Ці 20 років - це період, коли ризики бідності мінімальні, коли діти вже самі заробляють гроші, а згодом ще додаються пенсійні доходи до доходів від зайнятості», - сказала вона.