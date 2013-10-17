На вихідні в Україні знизиться температура
15:29, 17 жовтня 2013Країна
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Тимчасове зниження на 2-8°С
Київ. 17 жовтня. УНІАН. Протягом 19-20 жовтня в Україні очікується короткочасне зниження температури на 2-8°.
Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі з посиланням на директора УкрГМЦ Миколу Кульбіду.
18-19 жовтня у південній частині, східних та більшості центральних областей будуть несприятливі погодні умови: дощі, місцями сильні.
18 жовтня на півдні Криму пройде дуже сильний дощ (в горах з переходом у мокрий сніг).
18 жовтня на півдні країни, 19 жовтня в Україні місцями пориви вітру 15-20 м/с, в горах Криму 25-30 м/с.
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