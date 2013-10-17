Президент України Віктор Янукович наголошує на важливості створення гідних умов життя, підвищення соціальних стандартів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, під час пленарного засідання шостого Міжнародного інвестиційного саміту «Сталий розвиток: енергоефективність, ресурсозбереження, екобезпека» в Донецьку.

«Ми повинні подумати про те, як підняти стандарти життя людей, як підняти заробітні плати, як збільшити пенсії», - сказав Янукович.

«Ми для працюючих повинні створити дуже хороші умови, щоб вони могли достатньо заробляти, щоб вони могли утримувати не лише свої сім`ї, а й пенсіонерів», - додав Янукович.

У цьому контексті Президент звернув увагу на те, що співвідношення працюючих і пенсіонерів в Україні становить 16,5 млн і 14,5 млн відповідно.