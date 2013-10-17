Президент взяв участь у відкритті Центру ПМСД у Донецьку

Президент України Віктор Янукович взяв участь у церемонії введення в експлуатацію Центру первинної медико-санітарної допомоги (амбулаторії загальної практики сімейної медицини) в Будьоннівському районі Донецька.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Ми робимо ще один невеличкий крок у напрямку поліпшення медичного обслуговування мешканців міста Донецька. Це нехай маленька, але перемога, нехай маленьке - але свято. І я хочу вас з цим святом привітати», - сказав Президент, вітаючи жителів району з відкриттям закладу.

Говорячи про хід реалізації медичної реформи в державі, Янукович зазначив, що у 2014 році в Україні має завершитись реалізація програми з будівництва перинатальних центрів. «Більше половини ми вже побудували в Україні, і я сподіваюсь, що у 2014 році ми цю програму завершимо», - сказав він.

Президент також оглянув приміщення та обладнання закладу.

Після цього Янукович коротко поспілкувався з донеччанами, які зібралися біля Центру.