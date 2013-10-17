Кожен медзаклад в Україні має бути обладнаний під потреби людей з обмеженими можливостями

Всі медичні заклади в Україні, в тому числі новозбудовані, мають бути пристосовані для людей з обмеженими можливостями, аби вони могли без перешкод користатися послугами лікарів.

На цьому наголосив Президент України Віктор Янукович під час огляду приміщень новоствореного Центру первинної медико-санітарної допомоги в Донецьку, повідомляє пре-служба глави держави.

Йдеться, зокрема, про оснащення закладів охорони здоров’я спеціальними ліфтами для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Головний лікар Центру Олександр Левченко продемонстрував Януковичу роботу одного з таких підйомників. Завдяки такому ліфту пацієнт матиме можливість фактично від автомобільної стоянки без жодних перешкод піднятися на будь-який поверх лікувального закладу, аби потрапити на прийом до потрібного спеціаліста.

Президент доручив міністру охорони здоров’я Раїсі Богатирьовій вирішити питання щодо встановлення подібних ліфтів не лише у великих лікарнях і медичних центрах, а й у амбулаторіях. «Такі, Раїсо Василівно, амбулаторії, з такими ліфтами, мають бути в кожному місті для обслуговування інвалідів. У проектах закладіть відповідні нормативи», - підкреслив Янукович.