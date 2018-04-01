Ціни на ліки в Україні зростатимуть і надалі

Кореспондент УНІАН прослідкував динаміку цін на ліки. Виявилося, що на деякі імпортні лікарські засоби ціна за день зросла на понад п’ять гривень. Аптекарі кажуть, що це продовжуватиметься й надалі. Чим спричинений раптовий ріст цін на ліки? Чи зачепить він так звані життєво необхідні лікарські засоби? Чи є в Україні контроль за цінами?

Радник Президента України професор Микола Поліщук СЬОГОДНІ АПТЕКИ АБСОЛЮТНО БЕЗКОНТРОЛЬНІ

Основна причина, у тому, що сьогодні в Україні взагалі немає державної політика щодо ціноутворення на ліки. У цивілізованих країнах введено цінову політику – вище певної межі ціну ніколи не піднімають. А у нас ніхто не знає - за якою ціною завозять імпортні ліки та лікарські субстанції для виробництва вітчизняних ліків. Не ведеться контроль за якою ціною ліки закуповуються за кордоном, скільки мита за них платять. От-як, німецький препарат аспірин-кардіо у нас втричі дорожчий, ніж в Німеччині. А цей препарат досить популярний серед наших громадян.

Нема такого контролю і тому в аптеках ставлять ціну, яку хочуть. У нас можлива така ситуація, коли ціна препарату у різних аптеках коливається від 15 до 18 %. Яке для цього підгрунтя? Це - грубі порушення. Сьогодні аптеки абсолютно безконтрольні. Ніхто не наглядає їхню діяльність, чи якісні медикаменти вони продають і чи за призначенням продають. Існують проблеми у тому, що Фармцентр реєструє базову партію препаратів, дає дозвіл на реалізацію, а потім випускають на фармацевтичний ринок з цієї партії половину фальсифікатів.

Такі речі має контролювати Кабмін та регулювати ці процеси.

Держава має прийняти цінову політики відносно ліків. Цей документ – життєво необхідний. Вони могли б коливатися у межах 5-10%, і тоді би припинилися зловживання при закупівлі ліків на тендерах і у аптеках. У 2005 році в Україні Міністерством охорони здоров’я був підготовлений подібний законопроект, але його не встигли прийняти, уряд відправили у відставку.

Народний депутат України, член партії НУ-НС Павло Жебрівський УКРАЇНЦЯМ КРАЩЕ НЕ ХВОРІТИ

Якогось заговору у зростанні цін нема. Є суто економічні причини – зростання євро. Оскільки європейські ліки закуповуються у цій валюті – то дистриб’ютори у ціну закладають імовірні ризики. Та й українські виробники 40 % усіх субстанцій для фармпрепаратів везуть з Європи. Тож ціни на ліки й надалі зростатимуть, бо зростатиме євро.

Але є ще один нюанс що стосується українських спиртовмісних препаратів. У нашій країні акциз на спирт для ліків майже такий, як на горілку. Є постанова Кабміну, яка зобов’язує компенсовувати україським підприємствам ці витрати. Але, наприклад, борг Кабміну перед “Фармаком” – понад 25 мільйоні гривень. З липня жодної копійки підприємству не платить. І така ситуація є в багатьох фармацевтичних підприємств. (Натомість у Росії, Білорусі та багатьох європейських країнах діє нульовий акциз на спирт для лікарських засобів).

Тож причина постійно зростаючих цін - непрофесійні дії нинішнього уряду та прив’язка до долара. Моє щире побажання українцям не хворіти, а з іншого боку Верховна Рада та українська влада мають зробити усе, щоб суми пенсій та зарплат випереджали підняття цін.

Міністр охорони здоров’я України Юрій Гайдаєв ЦІНИ ЗРОСЛИ НЕ ВІДЧУТНО Якщо і є зростання цін в Україні, то воно незначне. А щодо ліків, які містять спирт, у нас підписано меморандум з вітчизняними виробниками про те, що до кінця року року ціни не зростатимуть.

Заступник голови Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення Костянтин Косяченко ПІДВИЩЕННЯ ЦІН – ПРОЦЕС ЗАКОНОМІРНИЙ

Перше на чому я хотів би наголосити – питання ціноутворення не належить до компетенції Міністерства охорони здоров’я. Тому нам важко коментувати ці процеси. Законодавчо впливають на лікарські ціни - Міністерство економіки та місцеві – обласні, районні - державні адміністрації.

МОЗ давно виступає з ініціативою щодо того, щоб МОЗ включили до переліку органів державної влади, які беруть участь у процесі ціноутворення. Тоді б ми могли обмежувати вартість таких соціально важливих товарів, як лікарські засоби.

А от на ціни, які встановлюють українські фармацевтичні виробники взагалі ніхто в нашій країні не контролює, жоден орган не може вплинути на них. Тож вони роблять, що хочуть. І тут небхідно змінювати законодавство.

Власне, підвищення цін - процес закономірний. Варто згадати й про економічні чинники, зокрема підвищення курсу євро і зростання цін на газ. Проте на аналіз показує, що за рівнем інфляції медикаменти не дуже зросли у ціні. Паніки тут не має бути. Ми постійно моніторимо ситуацію. Просто ліки є соціальною складовою нашого життя, тому найменше коливання в вартості болісно сприймається суспільством.

Комерційний директор Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу Євген Сова УКРАЇНСЬКІ ФАРМАЦЕВТИ ПІДНІМАЮТЬ ЦІНИ МІНІМАЛЬНО

Протягом останнього року крім інфляційних процесів, відбулося зростання цін фактично на все, що ми використовуємо у своєму виробництві - від енергоносіїв до крохмаля, цукру та власне сировини – лікарських субстанцій, які ми закуповуємо за кордоном. Зважте, що і євро помітно зросло. До того ж, Китай припинив виробництво лікарських субстанцій. І одразу на світовому ринку різко зросла вартість субстанцій, які виробляють європейські країни – щонайменше втричі. Нам дуже складно у цій ситуації. Ми опиняємося перед вибором чи припинити виробництво препарату, чи закуповувати дорогу європейську сировину. Безумовно, усе це не може не позначитися на наших оптових цінах.

З повною відповідальністю та без жодних спекуляцій стверджую - українські фармацевти піднімають ціни мінімально, незважаючи на жорстку конкуренцію на фармацевтичному ринку. Зростання цін на вітчизняні ліки, значно нижче, порівняно з цінами на харчі та інші споживчі товари.

Наталія Максименко