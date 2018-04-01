Ціни на ліки в Україні зростатимуть і надалі
Чим спричинений раптовий ріст цін на ліки? Чи зачепить він так звані життєво необхідні лікарські засоби? Чи є в Україні контроль за цінами?.. Коментарі фахівців
Кореспондент УНІАН прослідкував динаміку цін на ліки. Виявилося, що на деякі імпортні лікарські засоби ціна за день зросла на понад п’ять гривень. Аптекарі кажуть, що це продовжуватиметься й надалі. Чим спричинений раптовий ріст цін на ліки? Чи зачепить він так звані життєво необхідні лікарські засоби? Чи є в Україні контроль за цінами?
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СЬОГОДНІ АПТЕКИ АБСОЛЮТНО БЕЗКОНТРОЛЬНІ
Основна причина, у тому, що сьогодні в Україні взагалі немає державної політика щодо ціноутворення на ліки. У цивілізованих країнах введено цінову політику – вище певної межі ціну ніколи не піднімають. А у нас ніхто не знає - за якою ціною завозять імпортні ліки та лікарські субстанції для виробництва вітчизняних ліків. Не ведеться контроль за якою ціною ліки закуповуються за кордоном, скільки мита за них платять. От-як, німецький препарат аспірин-кардіо у нас втричі дорожчий, ніж в Німеччині. А цей препарат досить популярний серед наших громадян.
Нема такого контролю і тому в аптеках ставлять ціну, яку хочуть. У нас можлива така ситуація, коли ціна препарату у різних аптеках коливається від 15 до 18 %. Яке для цього підгрунтя? Це - грубі порушення. Сьогодні аптеки абсолютно безконтрольні. Ніхто не наглядає їхню діяльність, чи якісні медикаменти вони продають і чи за призначенням продають. Існують проблеми у тому, що Фармцентр реєструє базову партію препаратів, дає дозвіл на реалізацію, а потім випускають на фармацевтичний ринок з цієї партії половину фальсифікатів.
Такі речі має контролювати Кабмін та регулювати ці процеси.
Держава має прийняти цінову політики відносно ліків. Цей документ – життєво необхідний. Вони могли б коливатися у межах 5-10%, і тоді би припинилися зловживання при закупівлі ліків на тендерах і у аптеках. У 2005 році в Україні Міністерством охорони здоров’я був підготовлений подібний законопроект, але його не встигли прийняти, уряд відправили у відставку.
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УКРАЇНЦЯМ КРАЩЕ НЕ ХВОРІТИ
Якогось заговору у зростанні цін нема. Є суто економічні причини – зростання євро. Оскільки європейські ліки закуповуються у цій валюті – то дистриб’ютори у ціну закладають імовірні ризики. Та й українські виробники 40 % усіх субстанцій для фармпрепаратів везуть з Європи. Тож ціни на ліки й надалі зростатимуть, бо зростатиме євро.
Але є ще один нюанс що стосується українських спиртовмісних препаратів. У нашій країні акциз на спирт для ліків майже такий, як на горілку. Є постанова Кабміну, яка зобов’язує компенсовувати україським підприємствам ці витрати. Але, наприклад, борг Кабміну перед “Фармаком” – понад 25 мільйоні гривень. З липня жодної копійки підприємству не платить. І така ситуація є в багатьох фармацевтичних підприємств. (Натомість у Росії, Білорусі та багатьох європейських країнах діє нульовий акциз на спирт для лікарських засобів).
Тож причина постійно зростаючих цін - непрофесійні дії нинішнього уряду та прив’язка до долара. Моє щире побажання українцям не хворіти, а з іншого боку Верховна Рада та українська влада мають зробити усе, щоб суми пенсій та зарплат випереджали підняття цін.
Міністр охорони здоров’я України Юрій Гайдаєв ЦІНИ ЗРОСЛИ НЕ ВІДЧУТНО
ЦІНИ ЗРОСЛИ НЕ ВІДЧУТНОЯкщо і є зростання цін в Україні, то воно незначне. А щодо ліків, які містять спирт, у нас підписано меморандум з вітчизняними виробниками про те, що до кінця року року ціни не зростатимуть.
Заступник голови Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення Костянтин Косяченко ПІДВИЩЕННЯ ЦІН – ПРОЦЕС ЗАКОНОМІРНИЙ
ПІДВИЩЕННЯ ЦІН – ПРОЦЕС ЗАКОНОМІРНИЙ
Перше на чому я хотів би наголосити – питання ціноутворення не належить до компетенції Міністерства охорони здоров’я. Тому нам важко коментувати ці процеси. Законодавчо впливають на лікарські ціни - Міністерство економіки та місцеві – обласні, районні - державні адміністрації.
МОЗ давно виступає з ініціативою щодо того, щоб МОЗ включили до переліку органів державної влади, які беруть участь у процесі ціноутворення. Тоді б ми могли обмежувати вартість таких соціально важливих товарів, як лікарські засоби.
А от на ціни, які встановлюють українські фармацевтичні виробники взагалі ніхто в нашій країні не контролює, жоден орган не може вплинути на них. Тож вони роблять, що хочуть. І тут небхідно змінювати законодавство.
Власне, підвищення цін - процес закономірний. Варто згадати й про економічні чинники, зокрема підвищення курсу євро і зростання цін на газ. Проте на аналіз показує, що за рівнем інфляції медикаменти не дуже зросли у ціні. Паніки тут не має бути. Ми постійно моніторимо ситуацію. Просто ліки є соціальною складовою нашого життя, тому найменше коливання в вартості болісно сприймається суспільством.
Комерційний директор Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу Євген Сова УКРАЇНСЬКІ ФАРМАЦЕВТИ ПІДНІМАЮТЬ ЦІНИ МІНІМАЛЬНО
УКРАЇНСЬКІ ФАРМАЦЕВТИ ПІДНІМАЮТЬ ЦІНИ МІНІМАЛЬНО
Протягом останнього року крім інфляційних процесів, відбулося зростання цін фактично на все, що ми використовуємо у своєму виробництві - від енергоносіїв до крохмаля, цукру та власне сировини – лікарських субстанцій, які ми закуповуємо за кордоном. Зважте, що і євро помітно зросло. До того ж, Китай припинив виробництво лікарських субстанцій. І одразу на світовому ринку різко зросла вартість субстанцій, які виробляють європейські країни – щонайменше втричі. Нам дуже складно у цій ситуації. Ми опиняємося перед вибором чи припинити виробництво препарату, чи закуповувати дорогу європейську сировину. Безумовно, усе це не може не позначитися на наших оптових цінах.
З повною відповідальністю та без жодних спекуляцій стверджую - українські фармацевти піднімають ціни мінімально, незважаючи на жорстку конкуренцію на фармацевтичному ринку. Зростання цін на вітчизняні ліки, значно нижче, порівняно з цінами на харчі та інші споживчі товари.
Наталія Максименко