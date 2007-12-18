Знеболююче на основі ібупрофена стало причиною смерті жінки

Причиною смерті 49-річної мешканки Великобританії Лінди Дочерті визнано систематичне зловживання нурофеном. Незадовго перед смертю жінка призналася лікуючому лікареві, що протягом двох років вона вживала по 48 пігулок знеболюючого на день.

За словами слідчого Саймона Нельсона, місіс Дочерті страждала на залежність від препарату «Нурофен-плюс», до складу якого входить фосфат кодеїну. За його даними, величезні дози знеболюючого, що продається без рецепту, жінці доводилося скуповувати відразу в кількох аптеках.

Лінда Дочерті померла в лікарні міста Барі, куди її було доставлено за день до смерті. Безпосередньою причиною смерті стала гостра ниркова недостатність – поширений наслідок передозування нестероїдних протизапальних препаратів.

Жінка почала вживати знеболюючі кілька років тому, за порадою лікаря. Чоловік і діти померлої визнаються, що регулярно знаходили в будинку порожні упаковки з-під ліків, проте, за їх словами, вони не здогадувалися про масштаб проблеми.

«Нурофен-плюс» - знеболюючий засіб, до складу якого входить нестероїдний протизапальний препарат ібупрофен і наркотичний анальгетик фосфат кодеїну.

Остання речовина у великих дозах викликає ейфорію, і зловживання нею може призвести до залежності. Першою версією «Нурофен-плюс» були пігулки з двох частин: у одній містився кодеїн, а в іншій – ібупрофен. Щоб відокремити наркотичну речовину від токсичної у великих дозах ібупрофена, досить було розламати пігулку навпіл. Оскільки ліки мають підвищений попит у наркоманів, виробники почали використовувати нову форму випуску – гомогенну суміш двох складових.

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