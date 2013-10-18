Причини болю у ділянці попереку

Прямоходіння багаторазово збільшує навантаження на поперековий відділ хребта і робить його вразливим для цілого ряду неприємних станів.

Попереком називають нижню частину спини, там, де має бути талія.

Сильний біль у попереку навіть має спеціальну медичну назву - люмбаго.

Ось перелік станів, які супроводжуються болем у попереку:

Остеохондроз поперекового відділу хребта.

Постійний високий тиск хребців на хрящовий диск за відсутності нормальної фізичної активності призводить до зменшення міжсуглобних просторів. В результаті ущемляються корінці поперекових нервів, що і призводить до болю.

Розтягнення зв`язок зазвичай пов`язане з різкими рухами напередодні, а також підйомом важких предметів. Проходить за кілька днів.

Сколіоз або кіфосколіоз.

Будь-яке порушення постави також може призвести до здавлення нервових волокон.

Слідкувати за поставою необхідно з дитинства. Якщо все ж розвивається стійке порушення постави - зверніться до лікаря-реабілітолога або в центр лікувальної фізкультури.

Спондилолістез, тобто зміщення хребця.

У такому випадку є сенс звернутися до травматологів за порадою.

Гіперостоз, тобто окостеніння зв`язок.

Це вікове порушення обміну речовин. У цьому випадку рекомендується лікувальна фізкультура і спеціальна дієта.

Остеопороз - руйнування кісткової тканини через порушення процесів відновлення кістки.

Болі в кістках - один з перших реальних симптомів остеопорозу.

Перевірити щільність кісткової тканини можна на спеціальному приладі - денситометрі. Рання діагностика остеопорозу може вберегти вас від переломів, інвалідності і навіть смерті.

Особливо остеопороз небезпечний для жінок після тридцяти п`яти років. На жаль, у нашій країні діагноз остеопорозу ставлять за фактом переломів. Тому при болю в попереку неясного походження перевірте щільність кісткової тканини

Компресійний перелом хребта.

Один із наслідків остеопорозу або надмірного навантаження на хребет. Різкий біль, слабкість, оніміння виникнуть при переломі через високе навантаження. Якщо ж біль буде наростати поступово - швидше за все, причиною болю в попереку став остеопороз.

Компресійний перелом у домашніх умовах лікувати не можна - тільки госпіталізація і лише в травматологію/нейрохірургію (нейрохірурги лікують не тільки травми головного мозку, але і пошкодження спинного).

Інфекції, гнійні ураження поперекового відділу.

Остеомієліт, абсцес (гнійник), туберкульозний спондиліт та інші інфекційно-запальні процеси викликають біль у попереку. Як правило, болісні відчуття формуються швидко, супроводжуються підвищеною температурою.

Доброякісні та злоякісні пухлини - нерідка причина болю в попереку у людей після сорока років.

Доброякісні пухлини просто тиснуть на нервові закінчення, що і викликає біль.

Злоякісні - метастазують у хребет, руйнуючи тіла хребців.

Крім того, будь-який онкопроцес викликає вже описаний остеопороз.

Рання діагностика причини болю в попереку нерідко допомагає уникнути ускладнень, а можливо, навіть інвалідності.

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