Чим небезпечні ротавіруси
Ураження шлунково-кишкового тракту
Ротавіруси - рід вірусів, характерною особливістю якого є ураження шлунково-кишкового тракту.
Назву свою ця група отримала через зовнішній вигляд, тому що під мікроскопом представники роду ротавірус схожі на колесо (roto - колесо, лат.). Іноді ротавірусну інфекцію називають «кишковий грип», що не зовсім правильно.
Збудник і основний спосіб передачі ротавірусів і вірусів грипу не збігаються. Зате сезонність спалахів ротавірусної інфекції практично завжди збігається зі спалахами грипу.
Швидше за все, це пов`язано з традиційним осіннім падінням імунітету, а також обміном імунологічним «досвідом» в дитячих колективах восени.
Захворювання передається або від хворої людини, або від здорового носія ротавірусу.
Вірус живе і розмножується в кишечнику і виділяється з каловими масами.
Таким чином, зараження ротавірусом відбувається через немиті руки і недотримання елементарних правил гігієни. Саме тому зараження ротавірусом відбувається переважно в дитячих колективах.
Особливо від ротавірусної інфекції страждають діти до шести років. Доросла людина зазвичай заражається від хворої дитини.
Після зараження ротавірусом проходить від одного до п`яти днів, після чого стає видна розгорнута клініка захворювання:
Захворювання починається раптово, як правило - з сильної блювоти.
Практично відразу починається пронос, причому кал стає вже на другий-третій день характерного сіро-жовтого кольору.
Досить часто ротавірус викликає кашель, почервоніння горла, біль при ковтанні, нежить.
До речі, при звичайному грипі пронос теж не рідкість, тому що будь-яка важка інфекція може викликати зміни виділень.
Крім звичайного грипу, ротавірус можна сплутати з гепатитом, тому що світлий кал і темна сеча зазвичай бувають проявом гепатиту.
У дорослих ротавірусна інфекція протікає практично безсимптомно і залишається непоміченою. Саме тому дорослим ще важливіше дотримуватися гігієнічних норм, тому що від їхньої неохайності можуть страждати діти.
Лікування ротавірусу - симптоматичне.
Ніяких спеціальних препаратів для цього не існує:
Активоване вугілля призначається для зменшення кількості токсинів у кишечнику
Сувора дієта до одужання (стіл № 4 - каші на воді, дієтичне варене м`ясо тощо)
Оскільки нормальна флора, що населяє кишечник, при ротавірусній інфекції гине, призначаються живі культури корисних кишкових бактерій - пробіотиків.
Для того щоб уникнути зараження ротавірусом, існують спеціальні вакцини.
Найкращий і найдешевший засіб боротьби з кишковим грипом - миті руки.