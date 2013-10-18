Чим небезпечні ротавіруси

Ротавіруси - рід вірусів, характерною особливістю якого є ураження шлунково-кишкового тракту.

Назву свою ця група отримала через зовнішній вигляд, тому що під мікроскопом представники роду ротавірус схожі на колесо (roto - колесо, лат.). Іноді ротавірусну інфекцію називають «кишковий грип», що не зовсім правильно.

Збудник і основний спосіб передачі ротавірусів і вірусів грипу не збігаються. Зате сезонність спалахів ротавірусної інфекції практично завжди збігається зі спалахами грипу.

Швидше за все, це пов`язано з традиційним осіннім падінням імунітету, а також обміном імунологічним «досвідом» в дитячих колективах восени.

Захворювання передається або від хворої людини, або від здорового носія ротавірусу.

Вірус живе і розмножується в кишечнику і виділяється з каловими масами.

Таким чином, зараження ротавірусом відбувається через немиті руки і недотримання елементарних правил гігієни. Саме тому зараження ротавірусом відбувається переважно в дитячих колективах.

Особливо від ротавірусної інфекції страждають діти до шести років. Доросла людина зазвичай заражається від хворої дитини.

Після зараження ротавірусом проходить від одного до п`яти днів, після чого стає видна розгорнута клініка захворювання:

Захворювання починається раптово, як правило - з сильної блювоти.

Практично відразу починається пронос, причому кал стає вже на другий-третій день характерного сіро-жовтого кольору.

Досить часто ротавірус викликає кашель, почервоніння горла, біль при ковтанні, нежить.

До речі, при звичайному грипі пронос теж не рідкість, тому що будь-яка важка інфекція може викликати зміни виділень.

Крім звичайного грипу, ротавірус можна сплутати з гепатитом, тому що світлий кал і темна сеча зазвичай бувають проявом гепатиту.

У дорослих ротавірусна інфекція протікає практично безсимптомно і залишається непоміченою. Саме тому дорослим ще важливіше дотримуватися гігієнічних норм, тому що від їхньої неохайності можуть страждати діти.

Лікування ротавірусу - симптоматичне.

Ніяких спеціальних препаратів для цього не існує:

Активоване вугілля призначається для зменшення кількості токсинів у кишечнику

Сувора дієта до одужання (стіл № 4 - каші на воді, дієтичне варене м`ясо тощо)

Оскільки нормальна флора, що населяє кишечник, при ротавірусній інфекції гине, призначаються живі культури корисних кишкових бактерій - пробіотиків.

Для того щоб уникнути зараження ротавірусом, існують спеціальні вакцини.

Найкращий і найдешевший засіб боротьби з кишковим грипом - миті руки.

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