Усі соціальні виплати профінансовано - Королевська

Державні соціальні допомоги за жовтень та виплати по вагітності і пологах по вересень включно практично повністю профінансовано.

Про це сказала міністр соціальної політики України Наталія Королевська на брифінгу перед Всеукраїнською нарадою з питань зайнятості, повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики.

«Ми постійно моніторимо ситуацію з виплатами державних соціальних допомог, оскільки їх отримують найбільш незахищені громадяни – батьки, що доглядаються дітей до 3-х років, діти-інваліди, інваліди з дитинства, малозабезпечені тощо», – зазначила вона.

За її словами, міністерство вчасно оформило усі документи для нарахування допомог та було поінформоване про повне проходження фінансування. «Після звернення громадян про певні затримки ми провели додаткову звірку з Казначейством. На сьогодні 100% коштів перераховані на місця», – наголосила Королевська.

Вона поінформувала, що на виплату першого траншу жовтневих державних соціальних допомог було направлено 3 млрд 55 млн 443 тис. грн.

Загалом вона повідомила, що з початку року на ці потреби з державного бюджету було направлено понад 32 млрд. грн. – на 5,2 млрд. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Також Королевська зазначила, що практично усі заявки на виплату за лікарняними по вагітності та пологах, що надійшли до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності до 1 жовтня, профінансовано. Виняток – Одеська область. По ній буде окремо з’ясовуватися ситуація – хто й чому не перерахував кошти, сказала міністр.

За її словами, Міністерство отримало численні звернення щодо несвоєчасності виплат по вагітності та пологах. «При Мінсоцполітики була створена комісія, яка перевірила правильність підготовки та своєчасність передачі платіжних документів до Казначейства. Керівники фондів соціального страхування запевнили, що усі платіжні доручення щодо перерахування коштів людям подаються вчасно», – повідомила міністр.

Загалом з початку року до 17 жовтня фондами соціального страхування було виплачено 19 млрд 162,7 млн грн, що на 2 млрд 473,2 млн грн більше страхових виплат, ніж на 17 жовтня 2012 року.

Окрім того, Королевська поінформувала, що станом на 17 жовтня профінансовано понад 13 млрд грн на пенсійні виплати – 63% від місячної потреби. Загалом із січня по вересень поточного року виплачено пенсій на суму 186,9 млрд грн – на 14,7 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2012 року.