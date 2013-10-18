Ставки для медсестер у школах має забезпечити місцева влада

Міністр освіти та науки України Дмитро Табачник обіцяє зобов`язати місцеві органи влади забезпечити в школах ставки для медсестер.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив журналістам сьогодні в Києві під час відкриття Українсько-російської гуманітарної гімназії.

«Міносвіти прийняло новий штатний розклад, провело його через Кабінет міністрів, і там передбачена ставка медичної сестри. Тепер завдання - зобов`язати, допомогти, змусити місцеві органи влади, які фінансують середні школи, забезпечити наповнення цього штатного нормативу», - сказав міністр.

При цьому Табачник підкреслив, що його відомство «визначає політику, а дошкільні заклади й середні навчальні заклади фінансують, відкривають, закривають місцеві органи влади».