Акімова про перинатальні центри

Реалізація Національного проекту «Нове життя - нова якість охорони материнства і дитинства», започаткованого відповідно до Указу Президента України від 8 вересня 2010 року, сприяє подоланню негативних демографічних тенденцій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина Акімова заявила під час наради «Організація надання медичної допомоги при серцево-судинних захворюваннях: міжнародний та регіональний досвід» у Луцьку.

«Дуже сильно змінює картину в нашій країні Національний проект «Нове життя» - це створення перинатальних центрів», - сказала вона.

Акімова зазначила, що кожен новий перинатальний центр, який відкривається в рамках Національного проекту, є більш досконалим, ніж попередні.

«Я сподіваюсь, що збережеться добра традиція, щоб кожен новий центр, який відкривається, не тільки в технічному, а й в організаційному і технологічному сенсі був кращим, ніж попередні», - сказала Акімова.

Як нагадала перший заступник глави АПУ, Президент неодноразово наголошував на необхідності подолання негативних демографічних тенденцій у країні. У зв`язку з цим вона зазначила, що в цьому контексті важливими є забезпечення нормальної якості медичних послуг для новонароджених, зниження дитячої та материнської смертності.

За словами Акімової, на сьогодні в Україні відкрито 11 таких центрів, де отримують необхідну допомогу 50% новонароджених, які потребують лікування.

Перший заступник Глави АПУ також ознайомилася з ходом будівництва перинатального центру в Луцьку.