На лікарські засоби наноситимуть штрих-код

Державна служба України з лікарських засобів планує у листопаді перейти від презентації автоматизованої системи відстеження ліків до її промислової апробації, після чого приступити до першого етапу її впровадження. Згідно з повідомленням прес-служби відомства, у пілотному проекті, який був представлений цього літа, взяли участь по одному іноземному і вітчизняному виробникові, один дистриб`ютор і одна аптечна мережа. Проте вже у наступному етапі, під час промислової апробації системи, можуть брати участь кілька представників кожного фармацевтичного сектора.

«На початку листопада буде проведено перше завантаження інформації в систему про присвоєні упаковкам індивідуальні номери від виробників і дистриб`юторів (імпортерів), які захочуть на добровільній основі брати участь у проекті», - повідомило відомство, підкресливши, що даний тип кодування вже був успішно випробуваний в Європейському Союзі.

Держлікслужба також нагадала, що упровадження такої системи в Україні дозволить державі виключити можливість попадання фальсифікованих лікарських засобів на український ринок, а також дозволить ідентифікувати ліки за допомогою двомірного штрих-коду, що містить унікальний код, у режимі реального часу.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня Держлікслужба презентувала автоматизовану систему відстеження обороту лікарських засобів, яка буде реалізована в Україні до 2017 року.

Керівник Держлікслужби Олексій Соловйов під час презентації проекту повідомив, що упровадження такої системи не повинно вплинути на вартість лікарських засобів. При цьому виконавчий директор «Фармацевтичної асоціації України» Денис Шевченко зазначив, що не виключає можливого зростання цін унаслідок впровадження цієї системи.