В Україні зросло виробництво антибіотиків

Українські підприємства в січні-вересні 2013 року збільшили виробництво лікарських препаратів, що містять пеніцилін та інші антибіотики, на 6,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 653 тонн, повідомила Державна служба статистики України.

За даними Держстату, у вересні 2013 року виробництво лікарських препаратів на основі антибіотиків збільшилося на 15,5% порівняно з вереснем минулого року і на 40,5% порівняно з серпнем 2013 року – до 88 тонн.

Згідно з повідомленням, Україна в січні-вересні 2013 року збільшила виробництво лікарських препаратів, що містять гормони і не містять антибіотиків, порівняно з аналогічним періодом минулого року, на 4,8% - до 86,3 тонн.

У вересні поточного року виробництво лікарських препаратів на основі гормонів зменшилося на 10,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року і збільшилося на 11,9% порівняно з серпнем 2013 року – до 10,6 тонн.

Виробництво препаратів, що містять алкалоїди або їхні похідні і не містять гормонів або антибіотиків, у січні-вересні поточного року збільшилося на 13,9% - до 34,3 тис. тонн.

У вересні 2013 року виробництво препаратів без антибіотиків і гормонів збільшилося на 0,7% порівняно з вереснем минулого року і на 5,2% порівняно з серпнем поточного року – до 3,8 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2012 року Україна скоротила виробництво ліків на основі антибіотиків, порівняно з 2011 роком, на 3,7% - до 898 тонн, збільшила виробництво ліків на основі гормонів на 8,2% - до 114 тонн. Виробництво ліків, що не містять антибіотиків і гормонів, у 2012 році порівняно з 2011 роком збільшилося на 9,2% - до 42,4 тис. тонн.