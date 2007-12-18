Українські діти лікуватимуться у Швейцарії

8 українських дітей за сприяння благодійних фондів лікуватимуться у Швейцарії.

Як повідомили УНІАН у Міжнародному благодійному фонді «Україна 3000», сьогодні представники фонду «Україна 3000» та фонду «Slavic Foundation» (США) підписали тристоронній Меморандум про співробітництво, укладений між фондом «Україна 3000», фондом «Slavic Foundation» та швейцарським фондом «EurAsia Heart».

Документ, зокрема, регулює питання лікування в Швейцарії групи українських дітей з кардіологічною патологією.

Також учасники зустрічі обговорили питання подальшої співпраці між їхніми благодійними організаціями.

Фонд «EurAsia Heart» організований групою швейцарських дитячих кардіохірургів з Цюріха на чолі з професором Паулом ФОГТОМ, які вже кілька років співпрацюють з Львівською обласною дитячою клінічною лікарнею «ОХМАТДИТ». У рамках цього партнерства швейцарські фахівці передають найкращий досвід українським колегам, надають консультації та беруть участь у проведенні операцій пацієнтам із особливо важкою кардіопатологією.

У листопаді 2007 року представники Фонду «EurAsia Heart» виступили з ініціативою проведення у Цюріху хірургічних операцій українським дітям – пацієнтам Львівської дитячої лікарні «ОХМАТДИТ». До цієї акції приєдналися Фонд «Україна 3000» та Фонд «Slavic Foundation». Планується, що на початку 2008 року вісім українських дітей вирушать на лікування до Швейцарії.