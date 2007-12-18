Столичних лікарів атестуватимуть на профпридатність

Доручення мера

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦКИЙ зобов’язав начальника Головного управління охорони здоров’я Людмилу КАЧУРОВУ провести атестацію на профпридатність головних лікарів столичних медичних закладів. Про це повідомляє радіо “Київ”. Окрім того, з головними лікарями укладатимуть контракти, де вказуватиметься термін перебування на посаді. Таким чином, йдеться у повідомленні, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ хоче зменшити рівень корупції у медичній сфері.

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